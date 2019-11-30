سباعي ليبي في «عربية الدراجات» بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 نوفمبر 2019, 01:42 مساء
منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب منتخب ليبيا للدراجات الهادي فرج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن ليبيا ستشارك في بطولة العرب للدراجات بجميع الفئات الناشئين والأواسط والكبار، التى ستستضيفها مدينة الإسكندرية بمصر بداية من غد الأحد بسبعة دراجين.

يشارك في فئة الناشئين الدراجون عبدالمالك الشيباني وطارق القماطي، وفي الكبار خمسة دراجين محمد الكمع وعلاء الدين القزيري وأنس اليتيم وأحمد عقارب وطارق لبيب، بينما تغيب الدراج عبدالسلام أبوظهير لظروفه الصحية.
 
ويشمل البرنامج العام للبطولة غدا الأحد سباق ضد الساعة، فرق، لمسافة 66 كلم، أما الإثنين فسباق فردي ضد الساعة، ناشئين، لمسافه 27 كلم، أما الثلاثاء فسباق فردي ضد الساعة، كبار، لمسافه 37 كلم، بمشاركة الدراجين محمد الكمع وعلاء القزيري.

ويشهد يوم الخميس سباق الطريق للأواسط لمسافه 110 كلم، أما الجمعة فيقام سباق الطريق فردي، كبار، لمسافة 160 كلم.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة عديد المنتخبات العربية، من بينها ليبيا ومصر والسعودية والإمارات واليمن وعمان وقطر وتونس والجزائر.

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