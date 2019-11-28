القنطري يدعم بطل أفريقيا علي عمر.. ويهنئ دراويل والطبال

جانب من لقاء القنطري بعلي عمرودراويل والطبال. (إنترنت)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، بمكتبه صباح اليوم سليمان الطبال رئيس الاتحاد الليبي للجودو وجلال عبدالفتاح الأمين العام للاتحاد، ونبيل دراويل عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وهمام الهتكي رئيس لجنة التحكيم الليبي وعضو التحكيم العربي، واللاعب علي عمر بطل أفريقيا 2019.

وتم خلال هذا اللقاء، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الإشادة بالأداء المميز الذي قدمه اللاعب علي عمر، وحصوله على ذهبية أفريقيا بالكاميرون، وأشاد القنطريبدور وإصرار وعزم اتحاد اللعبة على إحراز اللقب، لإضافة إنجاز جديد لسجل الرياضة الليبية.

وأكد القنطري، دعم بطل أفريقيا من قبل الهيئة تشجيعا للنتائج التي تحصل عليها، لافتًا إلى أهمية الاستعداد الجيد من الآن للاستحقاقات المقبلة، لتحقيق إنجاز دولي يؤكد تميز أبناء ليبيا.

كما هنأ بشير القنطري كلا من نبيل دراويل لانضمامه عضوا في المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وسليمان الطبال بتوليه منصب المستشار العام بالاتحاد العربي، وبدوره قدم رئيس الاتحاد الليبي للجودو (وسام الاتحاد) لأول مرة لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة تكريما للمجهودات والمساندة التي قدمها لاتحاد اللعبة.