التعادل السلبي يحسم اللقاء الودي بين الهلال والتعاون

جانب من المباراة الودية بين الهلال والتعاون. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره الهلال، التي أقيمت اليوم الخميس، في مدينة أجدابيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاءت المباراة ضمن برنامج المباريات الودية، الذي وضعه الجهازان الفنيان لفريقي الهلال والتعاون، استعدادا لتجهيز اللاعبين بشكل جديد أملا في انطلاق الدوري الليبي الممتاز.

وكان فريق الهلال خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية، حيث حقق التعادل بنتيجة (1 / 1) مع ضيفه فريق جورماهيا الكيني، في المباراة التي أقيمت بينهما من أجل إعادة الحياة إلى الملاعب الليبية وللرياضة بشكل عام.

فيما فقد فريق الهلال مباراته أمام نظيره فريق النصر، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، على ملعب شهداء بنينا، بحضور الجماهير.

في السياق نفسه، خاض نادي التعاون مباراة ودية وحيدة قبل مواجهة الهلال أمام نادي التحدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.