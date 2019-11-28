التعادل السلبي يحسم اللقاء الودي بين الهلال والتعاون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 28 نوفمبر 2019, 09:13 مساء
جانب من المباراة الودية بين الهلال والتعاون. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره الهلال، التي أقيمت اليوم الخميس، في مدينة أجدابيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاءت المباراة ضمن برنامج المباريات الودية، الذي وضعه الجهازان الفنيان لفريقي الهلال والتعاون، استعدادا لتجهيز اللاعبين بشكل جديد أملا في انطلاق الدوري الليبي الممتاز.

وكان فريق الهلال خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية، حيث حقق التعادل بنتيجة (1 / 1) مع ضيفه فريق جورماهيا الكيني، في المباراة التي أقيمت بينهما من أجل إعادة الحياة إلى الملاعب الليبية وللرياضة بشكل عام.

فيما فقد فريق الهلال مباراته أمام نظيره فريق النصر، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، على ملعب شهداء بنينا، بحضور الجماهير.

في السياق نفسه، خاض نادي التعاون مباراة ودية وحيدة قبل مواجهة الهلال أمام نادي التحدي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل سكان هذه القرية لإنقاذها من «الموت»؟