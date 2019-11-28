النصر يتقدم بطعن ضد التحكيم في بطولة السلة الأفريقية

النصر يتقدم بطعن ضد التحكيم في بطولة السلة الأفريقية. (إنترنت)

تقدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر بالطعن بخصوص النقاط الأخيرة التي احتسبت لفريق البترول الجزائري، وبعض الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال سير المباراة بين فريق النصر ومجمع البترول الجزائري، والتي انتهت بنتيجة 86 مقابل 81، لصالح البترول الجزائري، وفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية بنادي «النصر» على «فيسبوك».

وجاءت المباراة ضمن تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية البطلة الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، وهذه المباراة الثالثة للنصر، حيث فاز في المباراة الأولى على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 95 مقابل 92، كما فاز على نايجيلك النيجري بنتيجة 85 مقابل 67.