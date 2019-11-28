خروج مبكر لليبيا في عالمية «المواي تاي» بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 نوفمبر 2019, 06:31 مساء
جانب من المشاركة الليبية في بطولة العالم للمواي تاي بمدينة أنطاليا التركية. (إنترنت)

خرج لاعبا ليبيا موسى مسعود، وعمر أبوحوية مبكرا من منافسات بطولة العالم للمواي تاي، التي تتواصل هذه الأيام بمدينة أنطاليا التركية بمشاركة قرابة 2400 لاعب يمثلون 204 دول من كافة قارات العالم.

وشارك اللاعب الليبي موسى مسعود في منافسات أسلوب (فول كونتاكت) وزن 71، وخسر في الدور الـ16 أمام لاعب من الأردن، كما شارك اللاعب عمر أبوحوية في أسلوب (كيك لايت) وزن 63.5، وغادر البطولة من الدور الـ32 بعد خسارته أمام لاعب من أوكرانيا.

وباختيار من لجنة التحكيم الدولي يواصل الحكم الليبي أحمد السني إدارته منافسات (الفول كونتاكت). 

وفي سياق متصل شارك رئيس الاتحاد الليبي للبوكسينغ في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت على هامش البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل سكان هذه القرية لإنقاذها من «الموت»؟