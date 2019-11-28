خروج مبكر لليبيا في عالمية «المواي تاي» بتركيا

جانب من المشاركة الليبية في بطولة العالم للمواي تاي بمدينة أنطاليا التركية. (إنترنت)

خرج لاعبا ليبيا موسى مسعود، وعمر أبوحوية مبكرا من منافسات بطولة العالم للمواي تاي، التي تتواصل هذه الأيام بمدينة أنطاليا التركية بمشاركة قرابة 2400 لاعب يمثلون 204 دول من كافة قارات العالم.

وشارك اللاعب الليبي موسى مسعود في منافسات أسلوب (فول كونتاكت) وزن 71، وخسر في الدور الـ16 أمام لاعب من الأردن، كما شارك اللاعب عمر أبوحوية في أسلوب (كيك لايت) وزن 63.5، وغادر البطولة من الدور الـ32 بعد خسارته أمام لاعب من أوكرانيا.

وباختيار من لجنة التحكيم الدولي يواصل الحكم الليبي أحمد السني إدارته منافسات (الفول كونتاكت).

وفي سياق متصل شارك رئيس الاتحاد الليبي للبوكسينغ في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت على هامش البطولة.