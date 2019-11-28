المالكي وأبوشيحة يمثلان ليبيا في عربية الأثقال بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 نوفمبر 2019, 06:23 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال، أسامة قناو، على مشاركة ليبيا في بطولة العرب لرفع الأثقال (ناشئين وشباب وكبار) التي تستضيفها الأردن في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر المقبل.

وقال قناو في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المشاركين في البطولة هم الناشئون عبدالله خليفة أبوشيحة في وزن 61 كيلوغراما، والناشئ إسلام عبدالباسط المالكي في وزن 73، والمدرب عبدالله توفيق والإداري سعيد أبوجلدية.

يذكر أن عددا كبيرا من الدول أبدت موافقتها على المشاركة، ومن بينها ليبيا والأردن والسعودية والمغرب والبحرين والجزائر والسودان وجزر القمر واليمن وعمان والكويت والإمارات والعراق وسورية وفلسطين ولبنان.

وأوضح قناو أنه على هامش البطولة ستجري انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واللجان التابعة لها.

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