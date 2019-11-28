منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 05:12 مساء
جانب من مباراة ليبيا وتنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر نوفمبر 2019، والذي شهد تواجد المنتخب الوطني لكرة القدم في المرتبة 101 عالميا.

وتقدم «فرسان المتوسط» في تصنيفه العالمي مركزين، بعد خسارته أمام تونس وتغلبه على منتخب تنزانيا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون (كان 2021)، حيث كان يحتل المرتبة الـ103 في تصنيف شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لموقع «ريميسا».

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل كالتالي:

1- بلجيكا.

2- فرنسا.

3- البرازيل.

4- إنجلترا.

5- أوروجواي.

6- كرواتيا.

7- البرتغال.

8- إسبانيا.

9- الأرجنتين.

 

10- كولومبيا.
 
الخمسة الأوائل عربيًا:

-تونس.

-الجزائر.

-المغرب.

-مصر.

-قطر.

الخمسة الأوائل أفريقيًا:

-السنغال.

-تونس.

-نيجيريا.

-الجزائر.

-المغرب.

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