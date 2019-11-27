بالصور.. تعرف على نتائج اختراق ضاحية الاتحاد الرياضي العسكري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 11:13 مساء
الاتحاد الرياضي العسكري بطبرق ينظم اختراق ضاحية بمشاركة أندية طبرق. (إنترنت)

نظم الاتحاد الرياضي العسكري طبرق اختراق ضاحية مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة الكتائب والصفوف العسكرية التابعة لمنطقة طبرق العسكرية وأندية طبرق الرياضية.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية انطلق السباق من مقر الجامعة الغربية حتى ميدان الشهداء، وسجلت النتائج للعشرة الأوائل على النحو التالي:

1- خالد البدؤس ( نادي الهلال طبرق ).

2- بوبكر عبدالنبي (نادي المختار ).

3- عبدالعزيز يحي ( الدفاع الجوي ).

4- عبدالمنعم محمد ( الدفاع الجوي ).

5- قاسم صالح جمعة ( نادي الهلال طبرق ).

6- فتح الله الصافي ( نادي الهلال طبرق ).

7- نضال عبدالله ( نادي الهلال طبرق ).

8- أحمد المهدي جمعة ( نادي المختار ).

9- فتحي خميس ( نادي الهلال طبرق ).

10- عوض يوسف ( نادي المختار ),

وأقيم حفل التتويج صباح اليوم الأربعاء بميدان الشهداء بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، وآمر القاعدة البحرية اللواء ناجي بوعلوية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وبحضور عدد من الضباط والحكماء، ووزعت الكوؤس على العشرة الأوائل ومبالغ مالية للفائزين الثلاثة الأوائل.

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