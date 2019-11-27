رابطة أندية طرابلس تضع خطة لمساعدة النازحين

جانب من اجتماع رابطة أندية طرابلس. (أرشيفية : إنترنت)

عقدت رابطة أندية طرابلس الكبرى اجتماعا بمقر نادي المدينة، من ضمن برنامجها الاجتماعية، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة.

وذكرت صفحة رابطة أندية طرابلس الكبرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم خلال الاجتماع مخاطبة الأندية من قبل الرابطة بالمشاركة في الدوري التنشيطي فئة البراعم والناشئين فقط والمشاركة اختيارية والموافقة على قبول الأعضاء الجدد حسب اللوائح.

كما تم تكليف رضاء الكوني عبدالمؤمن بمهمة مقرر لرابطة أندية طرابلس، وتفعيل الدوري الاجتماعي داخل الأندية لمساعدة النازحين، وأخيرًا دعوة الأندية الواقعة داخل نطاق الاتحاد الفرعي لحضور الاجتماع يوم السبت 14 ديسمبر المقبل.