رابطة أندية طرابلس تضع خطة لمساعدة النازحين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 11:06 مساء
جانب من اجتماع رابطة أندية طرابلس. (أرشيفية : إنترنت)

عقدت رابطة أندية طرابلس الكبرى اجتماعا بمقر نادي المدينة، من ضمن برنامجها الاجتماعية، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة.

وذكرت صفحة رابطة أندية طرابلس الكبرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم خلال الاجتماع مخاطبة الأندية من قبل الرابطة بالمشاركة في الدوري التنشيطي فئة البراعم والناشئين فقط والمشاركة اختيارية والموافقة على قبول الأعضاء الجدد حسب اللوائح.

كما تم تكليف رضاء الكوني عبدالمؤمن بمهمة مقرر لرابطة أندية طرابلس، وتفعيل الدوري الاجتماعي داخل الأندية لمساعدة النازحين، وأخيرًا دعوة الأندية الواقعة داخل نطاق الاتحاد الفرعي لحضور الاجتماع يوم السبت 14 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك