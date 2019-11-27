برنامج حافل بالبطولات لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 10:22 مساء
من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف، المشارك في اجتماعات المديرين الفنيين باتحاد شمال أفريقيا، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات التي تهم تطوير لعبة كرة القدم.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه تم الاجتماع أيضًا تقييم الأنشطة التي نظمها الاتحاد في العام 2019 ووضع البرامج للعام 2020، والتركيز على منتخبات الشباب وكرة القدم النسائية ولمختلف الأعمار، كما تم التأكيد على نظام البطولات المصغرة خلال الدورات مع دعوة عدد من المنتخبات الأفريقيه لزيادة الاحتكاك.

وأضاف الشارف، أنه من ضمن برامج 2020 بطولة لكرة القدم النسائية كبريات فبراير المقبل، وبطولة للشباب تحت 20 عامًا مواليد 2000 / 2001 بالمغرب مارس المقبل وبطولة لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما بمصر إبريل المقبل، وبطولة للشباب تحت 17عاما بالجزائر يوليو المقبل، وبطولة أخرى بالجزائر تحت 18 عاما مواليد 2003 نوفمبر 2020 وبطولة تحت 15 عاما مواليد 2005 بتونس ديسمبر 2020.

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