«النصر» يفوز على «نايجيلك» النيجري في أبطال السلة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 08:38 مساء
جانب من مباراة سلة النصر الأفريقية. (المركز الإعلامي)

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي «النصر»، الفوز الثاني على التوالي ببطولة الأندية الأفريقية البطلة لكرة السلة المقامة في ياوندي الكاميرونية، على نظيره «نايجيلك» بطل النيجر، بنتيجة 85 مقابل 67، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالجولة الثانية من تصفيات الدور الثاني.

وتمكن أصحاب الغلالات الخضراء، من إنهاء الشوط الأول «الربعين الأول والثاني» متفوقين بنتيجة 40 مقابل 34، والربع الثالث بنتيجة 65 مقابل 57، قبل أن يحسم «النصر» اللقاء لصالحه في النهاية، وفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية بنادي «النصر» على «فيسبوك».

وكان «النصر» فاز أمس الثلاثاء على فريق «فاب» الكاميروني صاحب الضيافة في أولى مبارياته ضمن تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية البطلة الأفريقية بنتيجة 95 مقابل 92، بعد أن جاء الشوط الأول لصالح النصر بنتيجة 49 مقابل 48.

وسيخوض فريق سلة «النصر»، المواجهة الثالثة بالبطولة، أمام «المجمع البترولي» الجزائري، غدًا الخميس، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت طرابلس.

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