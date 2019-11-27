أول تعليق من القبلاوي بعد توليه قيادة «مجيس» العماني

المدرب الوطني لكرة اليد وليد القبلاوي، المدير الفني لفريق مجيس العماني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن المدرب الوطني لكرة اليد، وليد القبلاوي، أنه سيباشر مهامه كمدير فني لفريق مجيس الناشط بالدوري الممتاز بسلطنة عمان، بداية من الشهر المقبل، ليكون بذلك أول مدرب ليبي في كرة اليد يدرب خارج البلاد.

وقال «القبلاوي» في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إدارة النادي العماني تواصلت معه وكل الأمور جاهزة للانطلاق في تدريب الفريق، معبرًا عن رغبته في إثبات التحدي لتقديم صورة إيجابية عن المدرب الليبي، مؤكدًا تقديره لإدارة نادي مجيس على ثقتهم فيه.

وكان وليد القبلاوي قد تولى مهمة مساعد مدرب للمنتخب الوطني الليبي، الذي يستعد حاليا لنهائيات أمم أفريقيا، وهي آخر مهمة فنية قبل التحول إلى سلطنة عمان.