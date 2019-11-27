بربيش يتحدث إلى «بوابة الوسط» قبل ساعات من نزاله أمام الإيطالي إيفان.. الليلة

أحد نزالات الملاكم الليبي فتحي بربيش (إنترنت)

يلتقي اليوم الأربعاء بفندق «إنتركونتيل» بمدينة سان جوليان المالطية الملاكم الليبي فتحي بربيش مع الملاكم الإيطالي إيفان، بعد أن أجريت أمس الثلاثاء عملية الميزان بين الملاكمين.

وفي اتصال هاتفي من مالطا قال فتحي بربيش في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «أستعد جيدا لهذه المباراة مع مدربي الإنجليزي ستيفن مارتن، وآمل في تحقيق إنجاز آخر الليلة، والفوز بهذه المباراة الاحترافية الرابعة بالنسبة إلي».

المباراة تأتي ضمن بطولة مالطا للمحترفين في وزن 72 المتوسط، ويعد فتحي بربيش (29 عاما) أحد المحترفين في مالطا حاليا بجانب الملاكم الليبي الآخر معز الزناد، شقيق الملاكم الليبي المحترف عبدالملك الزناد المنتقل أخيرا إلى بريطانيا.

المباراة الاحترافية الرابعة لبربيش تأتي ضمن التصنيف الاحترافي، وستقام الليلة أيضا في نفس القاعة مباريات التصنيف الأول والثاني في عالم الاحتراف، حيث يحتاج فتحي إلى اللعب أكثر من 11 مباراة احترافية حتى يصل إلى العالمية.