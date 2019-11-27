النصر يواجه أناجيك بعد أول انتصار على فاب الكاميروني في السلة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 03:51 مساء
جانب من مباراة النصر أمام بطل الكاميرون (الصفحة الرسمية بنادي النصر على «فيسبوك»).

فاز أمس الثلاثاء فريق النصر لكرة السلة ممثل ليبيا على فريق فاب الكاميروني صاحب الضيافة في أولى مبارياته ضمن تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية البطلة الأفريقية بنتيجة 59 مقابل 92، بعد أن جاء الشوط الأول لصالح النصر بنتيجة 49 مقابل 48، وفقا لما جاء عبر الصفحة الرسمية بنادي النصر على «فيسبوك».

النصر سيلتقى اليوم الأربعاء في مباراته الثانية مع أناجيك بطل النيجر، الذى خسر أمس أمام المجمع البترولي الجزائري بنتيجة (115 – 89) بينما يتبارى فاب الكاميروني والمجمع البترولي الجزائري.

وتضم مجموعة النصر الأولى فرق فاب الكاميروني والمجمع البترولي الجزائري وأناجيك بطل النيجر، بينما تضم المجموعة الثانية فرق مازيمبي الكونغولي ومانجا الغابوني وإس المالي وأب سي العاجي، وتتبارى كل مجموعة في ما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الرباعي.

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