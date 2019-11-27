اللجنة الأولمبية تدعم الدورة الثانية للإعداد البدني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 03:17 مساء
اللجنة الأولمبية تدعم الدورة الثانية للإعداد البدني (إنترنت)

في إطار دعم اللجنة الأولمبية الليبية تأهيل الكوادر الرياضية وفق أسس ومعايير تنتهج الأسلوب العلمي في التدريب والإعداد والتخطيط، ستقام خلال الفترة من 14 وحتى 26 من شهر ديسمبر المقبل بمقر الأكاديمية بطرابلس الدورة الثانية لإعداد المعد البدني العام لتحديد المستوى الثاني، حسب الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك».

الدورة ستكون بإشراف وتنظيم مباشر من الأكاديمية الأولمبية الليبية وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، وسوف يكون عدد المشاركين في الدورة 16 مدربا من الذين اجتازوا بنجاح الدورة الأولى المستوى الأول التي أقيمت العام الماضي وسوف تتضمن الدورة الجانب النظري والعملي معا.

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