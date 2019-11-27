32 لاعبا في بطولة البلياردو بسرت

مراسم قرعة بطولة الخليج للبلياردو في سرت (إنترنت)

تم إجراء مراسم القرعة للرياضيين ببطولة الخليج للعبة البلياردو بسرت تحت شعار «الرياضة محبة وتسامح»، حيث تنطلق المنافسات اليوم الأربعاء.

وذكر مشرف البطولة نزار الأميل في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن عدد المشاركين وصل إلى 32 لاعبا وسيتنافسون في ست عشرة مباراة تحت إشراف لجنة تحكيم.

وتنطلق المباريات في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا بصالة الخليح للبلياردو بالمنطقة السكنية الثانية. وحضر إجراء القرعة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الهادي المهدي أسويطي ومدير مكتب الإعلام ببلدية سرت ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة بسرت محمد الأميل.

كما حضر نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بخليج سرت الجارح عمران والدكتور أشرف أبوسنينة رئيس لجنة الإشراف ومسؤول لجنة الإشراف في البطولة نزار الأميل.

مراسم قرعة بطولة الخليج للبلياردو في سرت (إنترنت)