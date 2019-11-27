هيئة الرياضة تطلب تسوية الدعم المالي من الأولمبية والاتحادات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:30 مساء

طالب مدير الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الشباب والرياضة، صلاح حرب زائد، في رسالة وجهها إلى اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية وحركة الكشافة واللجنة الوطنية للعمل التطوعي وجمعية بيوت الشباب بضرورة سرعة موافاة هيئة الرياضة بتسوية مبالغ الدعم المالي المستلمة.

وحدد الخطاب المرسل الفترة الزمنية خلال الربع الأول والثاني والثالث للعام 2019 ووفقا لأوجه الصرف المعتمدة بالقانون المالي للدولة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الثامن من ديسمبر المقبل، وفقا لما جاء عبر الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة على الصفحة الرسمية «فيسبوك».

وسبق وصدر عن رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري القرار 170 للعام 2019 بشأن دعم الاتحادات الرياضية العامة وعددها 34 اتحاداً بمبلغ أربعة ملايين ومئة وخمسة وتسعين ألف دينار، عن الربعين الأول والثاني للعام 2019.

الخطاب المرسل (الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة على الصفحة الرسمية «فيسبوك»).
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