بالأسماء قائمة منتخب ليبيا في «مغاربية الأجسام»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:13 مساء
منتخب ليبيا يعلن قائمته لبطولة «مغاربية الأجسام» (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عضو اللجنة العليا لبطولة المغرب العربي، أحمد سعيد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن ليبيا أكدت مشاركتها في بطولة أجسام المغرب العربي التي ستقام في تونس في الفترة من 20 وحتى 27 ديسمبر المقبل.

البطولة تقام بتنظيم مشترك بين الاتحادين الليبي والتونسي لبناء الأجسام، وضمت قائمة منتخب ليبيا 23 لاعبا في الأجسام والكلاسيك والفيزيك.

في بناء الأجسام يشارك الرياضيون عبدالحميد أبوسعيدة وحسن العمامي ومحمد سعد خليفة وخالد المبروك وعمر الميلودي وعامر مصطفى وحسين بن عبدالله وإبراهيم السنوسي ومحمد سيكا والفيتوري بن نوبه ورجب مهني ورشاد أبوقرين.

وفي الكلاسيك الرياضيون أبوعجيلة أبوراس ومحمد الطبال وسراج الدالي وزياد الدرسي، وفي الفيزيك الرياضيون عبدالمالك أبو بريك وسند الحداد ومراد البوسيفي وأشرف أبوبكر وفراس حمودة وأسامة بعرة ومختار حنيش.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة رياضيين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما أن الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وافق على منح ثلاث بطاقات احتراف في البطولة.

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