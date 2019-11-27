اللبار ينفرد بصدارة شطرنج بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:05 مساء
اللبار ينفرد بصدارة شطرنج بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

انفرد اللاعب عبدالله اللبار بصدارة شطرنج بنغازي بالعلامة الكاملة، بعد أن حصد خمس نقاط من خمس جولات، بفوزه أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة على منافسه ربيع الغائب، ويلاحقه بفارق نصف نقطة اللاعب عماد فرج بـ4.5.

يأتي من خلفهما كوكبة من اللاعبين برصيد أربع نقاط، بفارق كسر التعادل يأتي اللاعب ربيع الغائب ثالثا وعبدالناصر محجوب رابعا وطارق شكبوه خامسا وعلى يوسف سادسا وفتحي الطبولي سابعا وياسر عبدالرحمن ثامنا.
 
وتقام أهم مباريات الجولة السادسة، اليوم الأربعاء، بلقاء المتصدرين عبدالله اللبار خمس نقاط مع عماد فرج 4.5 نقطة، وربيع الغائب يتبارى وعبدالناصر محجوب، وطارق شكبوه مع فتحي الطبولي، وياسر عبدالرحمن يلتقي على يوسف، ومحمود إبراهيم يتبارى وأحمد فرج.

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