تأجيل وإيقاف مباراتين في براعم القدم بسبب الأمطار ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 01:23 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي أمس الثلاثاء تأجيل مباراة براعم السد والطيران بسبب غزارة الأمطار، حيث تعذر إقامة المباراة.

وللسبب ذاته أوقف الحكم محمد الجلالي مباراة براعم الأهلي بنغازي والنجوم في الدقيقة 25 من الشوط الثاني للمباراة، أما نتائج المباريات التي جرت في مسابقة البراعم أمس فقد انتهت بفوز براعم النصر بنغازي الجديدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز أطلس على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، والنجمة على الأخضر بهدفين دون رد، وبراعم الهدف على الشمال بهدف، والهلال على خالد بن الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، وتقام اليوم الأربعاء مباراة واحدة تجمع براعم السواعد مع المروج.

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