الهلال السعودي يحسم مصير مباراة اعتزال طارق التائب

اللاعب الليبي طارق التائب (أرشيفية : الإنترنت)

ذكرت القناة الفضائية السعودية أن نادي «الهلال» السعودي سينظم مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب بمواجهة «الأهلي» المصري وبرعاية خاصة من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الناديين وعدد من نجوم الكرة العربية.

طارق التائب من أبرز لاعبي المنتخب الوطني الليبي والأهلي طرابلس، وسبق له أن لعب واحترف في عديد الأندية ومن بينها «الصفاقسي» و«النجم» التونسيان، بالإضافة إلى تجارب في تركيا، لكن تظل أبرز محطاته مع فريق «الهلال» السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة وأصبح له عشاق من الجمهور الهلالي السعودي، حيث أطلق عليه لقب «باص عيون» في ليبيا وفي الفرق التي لعب واحتراف فيها، كما يتمتع بشعبية كبيرة في ليبيا وتونس والسعودية والوطن العربي جميعًا.