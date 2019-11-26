الهلال السعودي يحسم مصير مباراة اعتزال طارق التائب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 03:05 مساء
اللاعب الليبي طارق التائب (أرشيفية : الإنترنت)

ذكرت القناة الفضائية السعودية أن نادي «الهلال» السعودي سينظم مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب بمواجهة «الأهلي» المصري وبرعاية خاصة من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الناديين وعدد من نجوم الكرة العربية.

طارق التائب من أبرز لاعبي المنتخب الوطني الليبي والأهلي طرابلس، وسبق له أن لعب واحترف في عديد الأندية ومن بينها «الصفاقسي» و«النجم» التونسيان، بالإضافة إلى تجارب في تركيا، لكن تظل أبرز محطاته مع فريق «الهلال» السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة وأصبح له عشاق من الجمهور الهلالي السعودي، حيث أطلق عليه لقب «باص عيون» في ليبيا وفي الفرق التي لعب واحتراف فيها، كما يتمتع بشعبية كبيرة في ليبيا وتونس والسعودية والوطن العربي جميعًا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية