النصر يصل إلى القاهرة استعدادا لأولى مباريات مجموعة «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 02:44 مساء
جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمقر الإقامة بالعاصمة المصرية، القاهرة، بفندق حرس الحدود.

يأتي هذا بعد أن وصلت البعثة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية مساء الإثنين، وعقب حفل العشاء الذي أُقيم على شرف البعثة غادرت برًّا إلى القاهرة، بحسب صفحة المركز الإعلامي لنادي النصر عبر «فيسبوك».

يدخل النصر معسكرًا قصيرًا استعدادًا لمباراته الأولى المرتقبة في دوري المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» أمام فريق «دجولبيا» المالي، مساء الأحد المقبل في مصر.

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