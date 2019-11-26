24 ليبيا في بطولة المغرب العربي لبناء الأجسام

جانب من منافسات بناء الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حصلت «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء على العدد الكامل المشارك للمنتخب الليبي لبناء الأجسام في بطولة المغرب العربي التي ستقام في تونس خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث كشفت مصادر خاصة بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام عن القائمة بعد اعتمادها بساعات وتضم 24 رياضيا من مختلف المناطق الليبية وفي مختلف الأوزان.

في الوقت نفسه تتواصل الاستعدادات لتنظيم بطولة المغرب العربي في تونس تحت رعاية مباشرة من الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد التونسي، وهي أول بطولة تقام منذ بداية تأسيس اتحاد المغرب العربي في دولة المغرب بمدينة مراكش بتاريخ في مارس 2018.

وحصلت ليبيا على عضوية النائب الأول لعادل القريو، وكان مقرر إقامة البطولة في ليبيا، لكن لظروف البلاد تم نقل الاستضافة إلى جمهورية تونس، وكان الأمين العام للاتحاد أحمد سعيد سافر إلى تونس للوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح البطولة، ومن المتوقع أن يشارك أبطال من ليبيا وتونس والمغرب والجزائر، كونها بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي والعربي والأفريقي، لذا سيتم دعم البطولة فنيا من خلال تواجد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي باولو، وحكمين دوليين من إسبانيا، هما أرمادوا ونيتال للمشاركة في البطولة، بجانب منح البطولة ثلاثة كروت احتراف، كما وجهت الدعوة لرئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي عادل فهيم لحضور الفعاليات.