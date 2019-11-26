اللبار يواجه الغائب في أهم جولات شطرنج بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 01:55 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد الجولة الخامسة من بطولة شطرنج بنغازي، اليوم الثلاثاء، لقاء المتصدرين ربيع الغائب مع عبدالله اللبار، وكل منهما برصيده أربع نقاط من أربع جولات، كما سيتبارى مهاب صالح مع عماد فرج، وكل منهما في رصيده 3.5 نقطة، وطارق شكيوه سيواجه محمد حسن وكلاهما بثلاث نقاط.

وقبل جولة اليوم تبقى الصدارة للاعبين ربيع الغائب وعبدالله اللبار بـ4.5 ومن خلفهما مهاب صالح 3.5 نقطة، وعماد فرج 3.5 نقطة، ومن بعدهم يتساوى 11 لاعبا برصيد 3 نقاط، وبكسر التعادل يأتي اللاعب طارق أبوشكيوه خامسا، ويليه محمد حسن وعلي يوسف ومحمد مصطفى وعلي يوسف وخالد أبوخريص وفتحي الطبولي وعبدالناصر محجوب وجمال مناع وياسر عبدالرحمن وحمدي العقوري وسعد بتال.

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