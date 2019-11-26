النصر يتصدر خماسيات القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 01:46 مساء
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية: الإنترنت)

جرت أمس الإثنين مباراتان في الجولة الرابعة لمسابقة خماسيات كرة القدم ببنغازي، حيث فاز في المباراة الأولى «الهلال» على «البراق» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وفي المباراة الثانية فاز «النصر» على «التحدي» بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ينفرد «النصر» بالصدارة برصيد 12 نقطة، ويليه «البراق» و«التحدي» بتسع نقاط لكل منهما، و«الهلال» صار بثلاث نقاط.

وفي الجولة الخامسة يلتقي غدًا الأربعاء على ملعب «البيجو« بالمدينة الرياضية ببنغازي «النصر» مع «البراق» وتعقبها مباراة «الهلال» مع «التحدي»، وتختتم البطولة الجمعة المقبل بمباراتين الأولى تجمع «التحدي» و«البراق» وتجمع الثانية «النصر» و«الهلال».

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