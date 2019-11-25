زكريا الأحمر: أرغب في تحقيق تحد جديد بالمنافسات الدولية لرمي القرص

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 11:47 مساء
لاعب ألعاب القوى الليبية زكريا الأحمر (أرشيفية : الإنترنت)

وجه زكريا الأحمر صاحب الرقم القياسي الليبي في رمي القرص 55.67، شكره وتقديره لرئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، لدعمه بعد تعرضه لإصابة في الغضروف ومساعدته في تجاوز أزمته الصحية. 

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه سيعود للتدريب من جديد بعد آخر مشاركة رسمية له في أولمبياد الشباب بالصين قبل سنوات، ولديه طموح في تحقيق تحدٍ جديد، والعودة بقوة للمنافسات الدولية في رمي القرص.

وتابع أنه يواصل تدريباته حاليًا بشكل مستمر في اتحاد الشرطة، منذ فترة وحتى قبل إصابته، موجها الشكر للاهتمام الإعلامي ومتابعة أخباره.

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