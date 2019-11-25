النصر وأهلي بنغازي والحرية في صدارة براعم القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت مسابقة براعم القدم التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي إلى مرحلة متقدمة، بالمجموعات الثلاث.

البداية بالمجموعة الأولى التي يتصدرها براعم النصر بـ31 نقطة من 11 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ولم يخسر بعد، له 45 هدفًا وعليه 5 أهداف.

وأقرب الملاحقين للنصر نظيره التحدي بـ31 نقطة أيضًا، ولكن من 12 مباراة فاز براعم التحدي في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وفقد النتيجة في مثلها، وللتحدي 33 هدفًا وعليه 10 أهداف.

وثالث الترتيب لبراعم النجمة برصيد 19 نقطة له 19 هدفًا وعليه مثلها، ورابع الترتيب لبراعم بنغازي الجديدة برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وفقد النتيجة في 5 مباريات له من الأهداف 18 هدفا وعليه مثلها.

وخامس الترتيب لبراعم أطلس برصيد 15 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وفقد النتيجة في 3 مباريات، وله من الأهداف 20 هدفا وعليه 10 أهداف.

وتساوى بعدها براعم السواعد والمروج بـ13 نقطة لكل منهما بعد أن فاز كل منهما في 4 مباريات، وتعادلا في مباراة واحدة، وفقدا النتيجة في 7 مباريات، ولبراعم السواعد 24 هدفا وعليه 15 هدفا، والمروج 24 هدفا وعليه 34 هدفا.

وثامن الترتيب في هذه المجموعة لبراعم الأخصر بـ5 نقاط بفوزه في 2 مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وفقد النتيجة في 8 مباريات، وفي الترتيب التاسع والأخير براعم التعاون بدون نقاط لفقدانه النتيجة في مبارياته 11 التي خاضها لبراعم التعاون 10 أهداف وعليه 53 هدفًا.

المجموعة الثانية

يتصدرها براعم الأهلي ببنغازي وبالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة بعد فوزه في مبارياته الـ12 التي خاضها، ولبراعم أهلي بنغازي 52 هدفًا وعليه 6 أهداف.

وثاني الترتيب لبراعم الهلال برصيد 26 نقطة من 12 مباراة لفوزه في 8 مباريات وتعادله في مباراتين، وفقدانه النتيجة في مثلهما، وللهلال 34 هدفا وعليه 10 أهداف.

وثالث الترتيب لبراعم النجوم بـ21 نقطة من 11مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وفقد النتيجه في مباراتين له من الأهداف 25 هدفا وعليه 13 هدفًا.

بينما يأتي رابع الترتيب لبراعم خالد بن الوليد برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وفقد النتيجة في مثلها، وله من الأهداف 23 وعليه 14 هدفًا.

وخامس الترتيب لبراعم السد برصيد 16 نقطة من 12 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4، وفقد النتيجة أيضًا في 4 مباريات، ولبراعم السد 13 هدفًا وعليه 17.

وسادس الترتيب لبراعم الهدف برصيد 14 هدفا من 12 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وفقد النتيجة في 6 مباريات، له من الأهداف 12 هدفا وعليه 21 هدفا.

وسابع الترتيب لبراعم الشمال برصيد 13 نقطة من 11 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وفقد النتيجة في مثلها، وللشمال 8 أهداف وعليه 19.

وثامن الترتيب لبراعم الطيران بـ3 نقاط من فوز واحد و10 خسائر، له 12 هدفا وعليه 40 هدفا، وآخر الترتيب في هذه المجموعة لبراعم استارز بدون نقاط من 12 مباراة له من الأهداف 5 وعليه 40 هدفًا.

المجموعة الثالثة

يتصدر براعم الحرية المجموعة الثالثة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وله من الأهداف 27 هدفًا وعليه 5 أهداف.

وأقرب الملاحقين براعم النجم الساحلي بـ18 نقطة حقق الفوز في 6 مباريات وفقد النتيجة في مباراتين له من الأهداف 14، وعليه 9 أهداف.

وثالث الترتيب لبراعم السلفيوم برصيد 12 نقطة من 7 مباريات فاز في 4 وفقد النتيجة في 3 مباريات، وله من الأهداف 18 هدفا وعليه 11 هدفًا.

ورابع الترتيب لبراعم المختار بـ10 نقاط من7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفقد النتيجة في 3 مباريات له 10 أهداف وعليه 11 هدفا.

وجاء خامس الترتيب براعم الوحدة بـ9 نقاط بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وفقد النتيجة في 5 مباريات، وله من الأهداف 11 هدفًا وعليه 12.

وسادس الترتيب لبراعم قار يونس برصيد 7 نقاط حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وفقد النتيجة في 5 مباريات له من الأهداف 10، وعليه 11 هدفا.

وفي آخر ترتيب هذه المجموعة براعم المجاهد برصيد نقطة واحدة من تعادل وفقدان النتيجة في 7 مباريات له من الأهداف 4، عليه 34 هدفًا.