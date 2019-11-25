مبارزة ليبيا تحتل المركز الرابع أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:50 مساء
جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أبدى مدرب المبارزة الليبي سراج الدين التاجوري، رضاه على مشاركة منتخب بلاده في بطولة المبارزة العالمية، التى اختتمت منافساتها أمس بالسويد.

وقال التاجوري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاستفاده كانت كبيرة لعنصر منتخب ليبيا في هذا الحدث العالمي، وكانت فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.

وعن نتائج المشاركة الليبية، أوضح التاجوري أن بطولة العالم للمبارزة بالسويد شهدت مشاركة 325 لاعبًا من مختلف دول العالم في منافسات الفرق، وضعتنا القرعة في مواجهة إيطاليا ثاني العالم وخسرنا  أمامها بنتيجة (45/16).

وأضاف أنه في بطولة الفردي التي شهدت مشاركة 325 لاعبًا من مختلف دول العالم، جاء ترتيب لاعبينا أبوبكر القاضي في الترتيب 144 وخالد أبوهديمة 160 وعبدالسلام أبوجطيله 170 ومالك القاضي 171.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن ليبيا زاد تصنيفها بعد المشاركة 8 درجات، وصار 38، وأصبح ترتيبها الرابع إفريقيًا خلف مصر والمغرب والسنغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حدث في «مترو لندن».. سيدة ليبية تتصدى لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية