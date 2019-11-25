مبارزة ليبيا تحتل المركز الرابع أفريقيا

جانب من منافسات سابقة في المبارزة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أبدى مدرب المبارزة الليبي سراج الدين التاجوري، رضاه على مشاركة منتخب بلاده في بطولة المبارزة العالمية، التى اختتمت منافساتها أمس بالسويد.

وقال التاجوري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاستفاده كانت كبيرة لعنصر منتخب ليبيا في هذا الحدث العالمي، وكانت فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.

وعن نتائج المشاركة الليبية، أوضح التاجوري أن بطولة العالم للمبارزة بالسويد شهدت مشاركة 325 لاعبًا من مختلف دول العالم في منافسات الفرق، وضعتنا القرعة في مواجهة إيطاليا ثاني العالم وخسرنا أمامها بنتيجة (45/16).

وأضاف أنه في بطولة الفردي التي شهدت مشاركة 325 لاعبًا من مختلف دول العالم، جاء ترتيب لاعبينا أبوبكر القاضي في الترتيب 144 وخالد أبوهديمة 160 وعبدالسلام أبوجطيله 170 ومالك القاضي 171.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن ليبيا زاد تصنيفها بعد المشاركة 8 درجات، وصار 38، وأصبح ترتيبها الرابع إفريقيًا خلف مصر والمغرب والسنغال.