منافسات ساخنة لمنتخب ليبيا بعد البيات الشتوي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 03:43 مساء
جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام تنزانيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

بانتهاء الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون «كان 2021»، تدخل التصفيات القارية مرحلة البيات الشتوي، بعد أن تتوقف لفترة ليست بالقصيرة.

نجح منتخب ليبيا في اقتناص ثلاث نقاط مهمة وضعته في دائرة المنافسة، بعد خسارة مريرة بأربعة أهداف مقابل هدف في الافتتاح أمام الجار تونس، متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه الثاني على غينيا الاستوائية بهدف، ليقبع منتخب الأخير في ذيل المجموعة دون نقاط، بينما يتساوى منتخبا ليبيا وتنزانيا في الرصيد بثلاث نقاط.

يتبقى أربع مباريات لمنتخب ليبيا، تبدأ بالجولة الثالثة في 31 أغسطس 2020، اثنتان على أرض ليبيا ومثلهما خارج الديار، ويلتقي «فرسان المتوسط» في 31 أغسطس  المقبل بمنتخب غينيا الاستوائية في أرض ليبيا، وبعدها بأسبوع يلتقي مع نفس المنتخب في الثامن من شهر سبتمبر على أرضه ووسط جمهوره.

أما تونس فيواجهها منتخب ليبيا في الجولة الخامسة على أرض ليبيا، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، وتحديدا من 5 إلى 13 أكتوبر، بينما آخر مباريات المنتخب الوطني ستكون أمام تنزانيا، أحد أيام شهر نوفمبر، وخلال النصف الأول من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

ترتيب المجموعة العاشرة تأتي تونس أولا بـ6 نقاط، تنزانيا ثانيا بـ3 نقاط، ليبيا ثالثا بـ3 نقاط بفارق الأهداف، غينيا الاستوائية دون نقاط.

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