بعثة سلة النصر تصل الكاميرون للمشاركة الأفريقية

الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت بعثة فريق النصر لكرة السلة، اليوم الإثنين، إلى الكاميرون لخوض تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية البطلة الأفريقية، وكان في استقبال الفريق سفير ليبيا لدى الكاميرون الدكتور محمد الخيتوني، وفقا لما نقله المركز الإعلامي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكان فريق النصر لكرة السلة أجرى حصة تدريبية واحدة قبل التحول إلى المغرب بقاعة رادس بحضور المحترفين الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

وكانت قرعة البطولة الأفريقية وضعت النصر ممثل السلة الليبية الوحيد ضمن فرق المجموعة الرابعة التي ضمت فريق المجمع البترولي الجزائري والمستضيف التصفيات فريق فاب الكاميروني وفريق أس من النيجر.