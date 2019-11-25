هوكي ليبيا يستعد لعربية الناشئين بمصر

جانب من منافسات سابقة في الهوكي الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب الهوكي الليبي، فتحي ناجي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن منتخب الشباب يواصل تدريباته بطرابلس ومنتخب الناشئين بمصراتة، كما يضم البرنامج إقامة معسكر بمدينة طرابلس ويتواصل لمدة 10 أيام استعدادا لبطولة العرب للهوكي التي تستضيفها مصر في مارس المقبل.

يذكر أن معسكرا لناشئي الهوكي أقيم بمدينة مصراتة، وتم التركيز فيه على الناحيتين البدنية والفنية.

وفي سياق متصل استعان اتحاد الهوكي التونسي بمسيري وخبراء الاتحاد الليبي للهوكي للاستفادة في التعريف بلعبة الهوكي ونشرها وتشكيل أول منتخب تونسي للعبة الهوكي، كما وقعت اتفاقية بين الجانبين الليبي والتونسي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات وتبادل الزيارات وإقامة معسكر مشترك لمنتخبي البلدين بتونس في ديسمبر المقبل.