الهلال يلتقي البراق والنصر يواجه التحدي في ودية الخماسيات ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 01:34 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين في ملعب «منصور البيجو» بالمدينة الرياضية ببنغازي مع أولى مباريات الإياب في ودية خماسيات كرة القدم ببنغازي.

المباراة الأولى تجمع «الهلال» مع «البراق» وتعقبها مباراة «النصر» مع «التحدي»، وقبل مباراتي اليوم يحتل «التحدي» و«النصر» و«البراق» الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منها، بينما «الهلال» دون نقاط.

وفي بقية مباريات البطولة تقام الأربعاء مباراتان «النصر» يواجه «البراق» و«التحدي» يتبارى مع «الهلال»، ويشهد الجمعة المقبل آخر مباراتين في البطولة «البراق» يواجه «التحدي» و«الهلال» يلتقي «النصر».

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