الوكواك رئيسًا لأندية المنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 24 نوفمبر 2019, 11:12 مساء
جانب من اجتماع لأندية المنطقة الشرقية بطبرق. (إنترنت)

أقيم في مدينة طبرق مساء اليوم الأحد بفندق باب طبرق، الاجتماع الثاني لرابطة أندية المنطقة الشرقية باستضافة نادي المختار ونادي الصقور الرياضيين، وبحضور 67 ناديًا منها 42 نادي مسجل بالجمعية العمومية.

وحسب مراسل «بوابة الوسط» في طبرق تم اختيار رئيس الرابطة ونائبين والأعضاء وهم عز الدين الوكواك رئيس الرابطة وسليمان الجويفي نائب أول، ويونس بوشرادة نائب ثاني وفرج عيسي الحواس مقرر، وخالد الفارسي المسؤول عن المالية،.

كما تم اختيار مصعب الهيرمة رئيس اللجنة الإعلامية، وتم اختيار الأعضاء وهم عصام حمد عبدالرازق وفريد حلمي طاطاناكي ومازن محمد شعيب ومحمد جبريل المجبري.

وجرى الاختيار وسط أجواء سادتها المحبة والتفاهم بين رؤساء وأعضاء أندية المنطقة الشرقية.

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