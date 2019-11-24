نتائج سباق نصف ماراثون طرابلس

سباق نصف ماراثون (إنترنت)

أصدرت مساء اليوم الأحد، اللجنة المشرفة على سباق نصف ماراثون، الذي شهدته مدينة طرابلس، صباح أمس السبت، نتائج سباق نصف ماراثون طرابلس.

ويعتبر السباق حدثًا رياضيًّا كبيرًا وبمشاركة كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 3500 مشارك من الشباب والشيب والأطفال من عدة مدنٍ ليبية، ومن عدة جنسيات مقيمة، بدعم من مجموعة من الشركات الوطنية وتحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وكانت النتائج المنشور وفقا لصفحة اللجنة عبر «فيسبوك» على النحو التالي:

- من فئة المحترفين:

المركز الأول: عصام عبد السلام بلومي رقم (1855) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و11 ثانية.

المركز الثاني: مروان عبد الله البكاي رقم (2376) الذي قطع المسافة في ساعة و20 دقيقة و39 ثانية.

المركز الثالث: إبراهيم علي موسى رقم (1854) الذي قطع المسافة في ساعة و22 دقيقة و32 ثانية.

- فئة الهواة:

المركز الأول: أبو القاسم رجب أحمد رقم (738) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و53 ثانية.

المركز الثاني: عبد الهادي خليفة العماري رقم (807) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و59 ثانية.

المركز الثالث: حمزة أمحمد التركي رقم (2446) الذي قطع المسافة في ساعة و22 دقيقة و41 ثانية.

وقالت اللجنة إنها ستنشر نتائج بقية المتسابقين من قبل اللجنة الفنية المشرفة على السباق.