نتائج سباق نصف ماراثون طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 نوفمبر 2019, 10:17 مساء
سباق نصف ماراثون (إنترنت)

أصدرت مساء اليوم الأحد، اللجنة المشرفة على سباق نصف ماراثون، الذي شهدته مدينة طرابلس، صباح أمس السبت، نتائج سباق نصف ماراثون طرابلس.

ويعتبر السباق حدثًا رياضيًّا كبيرًا وبمشاركة كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 3500 مشارك من الشباب والشيب والأطفال من عدة مدنٍ ليبية، ومن عدة جنسيات مقيمة، بدعم من مجموعة من الشركات الوطنية وتحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وكانت النتائج المنشور وفقا لصفحة اللجنة عبر «فيسبوك» على النحو التالي:

- من فئة المحترفين:

المركز الأول: عصام عبد السلام بلومي رقم (1855) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و11 ثانية.

المركز الثاني: مروان عبد الله البكاي رقم (2376) الذي قطع المسافة في ساعة و20 دقيقة و39 ثانية.

المركز الثالث: إبراهيم علي موسى رقم (1854) الذي قطع المسافة في ساعة و22 دقيقة و32 ثانية.

- فئة الهواة:

المركز الأول: أبو القاسم رجب أحمد رقم (738) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و53 ثانية.

المركز الثاني: عبد الهادي خليفة العماري رقم (807) الذي قطع المسافة في ساعة و19 دقيقة و59 ثانية.

المركز الثالث: حمزة أمحمد التركي رقم (2446) الذي قطع المسافة في ساعة و22 دقيقة و41 ثانية.

وقالت اللجنة إنها ستنشر نتائج بقية المتسابقين من قبل اللجنة الفنية المشرفة على السباق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر