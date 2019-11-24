«فوغال للإبل» تمثل ليبيا في دورة تونس الدولية لسباق الهجن المهاري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:56 مساء
جانب من فعاليات دورة تونس الدولية لسباق الهجن المهاري بمشاركة ليبية. (تصوير: جبور دوكن)

انطلقت بمنطقة دوز في تونس، أمس السبت، فعاليات دورة تونس الدولية لسباق الهجن المهاري بمشاركة دولية من بينها ليبيا التي يمثلها فريق مؤسسة «فوغال للإبل». 

وقال جبور دوكن، رئيس مجلس مؤسسة فوغال للإبل في ليبيا، والمشاركة في السابق إن المؤسسة مثلت ليبيا في السابق بمجهودات ذاتية دون دعم من الدولة، وتحصلنا اليوم على الترتيب الرابع في سباق التحمل.

وأضاف دوكن، أن ليبيا تشارك في هذا السباق لعشرات السنين ولكن منذ 2002 لم تشارك إلا في دورة 2019، وكل تلك السنوات احتكرت المشاركة على بعض الدول ومنها الخليجية.

وأكد دوكن على الدولة الليبية الاهتمام بهذه الرياضة ودعمها من أجل خلق فرصة لشباب في المناطق التي تعتني بالإبل من خلال النوادي والتدريب والمشاركات الدولية.

يشار إلى أن ليبيا كانت تشارك في المسابقات الدولية الهجن والمهاري فى تونس ومصر والكويت وعمان، وتشارك تحت اسم الاتحاد العام للمهاري في ليبيا ودائما تتحصل على الترتيب الأولى.

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