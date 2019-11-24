علاء عكاشة: التعاقد مع البنزرتي لتدريب المنتخب قرار خاطئ

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:51 مساء
لاعب الأهلي طرابلس ومديره الفني السابق، علاء عكاشة. (إنترنت)

اعتبر لاعب الأهلي طرابلس ومديره الفني السابق، علاء عكاشة، أن التعاقد مع فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، قرارا خاطئا من البداية، وأنه ليس مقنعا كمدرب في هذه المرحلة.

وقال عكاشة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هدف التعاقد مع البنزرتي هو هروب اتحاد الكرة من المشاكل، بسبب أن المدرب التونسي لديه القدرة للسيطرة على اللاعبين، باعتباره صارما فقط، أما فنيا فقد تجاوزته المرحلة.

وأبدى عكاشة استغرابه للإصرار على اختيار ملعب المنستير في تونس لإقامة مباريات المنتخب الوطني عليه في أكثر من مناسبة، على الرغم أنه غير مناسب.

كما قال إن حالة الفوضى التي تعيشها الكرة الليبية، سببها عدم قيام الأندية وخاصة الكبيرة بدورها في إفراز قيادات رياضية تواكب المرحلة.

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