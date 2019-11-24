الهرام يسجل ظهوره الأول مع فريقه النصر

لاعب فريق النصر أحمد الهرام. (إنترنت)

شهدت مباراة فريق النصر الودية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد مع جاره الهلال، وحسمها النصر لصالحه بهدف دون رد، أول ظهور لنجم لفريق «الفحامة» الجديد القديم أحمد الهرام بعد فترة غياب طويلة خاض خلالها تجربة احترافية مع فريق حرس الحدود المصري، لم يكتب لها الاستمرارية والنجاح.

ولم يكمل الهرام الذي حل بديلًا في لقاء الهلال الودي دقائق المباراة حيث غادر بالبطاقة الحمراء فور نزوله الملعب بوقت قصير.

يذكر أن أحمد الهرام غاب عن تشكيلة فريق النصر خلال مشاركته الأفريقية الحالية، وكان قد سجل ظهورا مميزا خلال مشاركة النصر الأفريقية الموسم الماضي، وسجل هدفًا في شباك هلال واو بطل جنوب السودان في مباراة الذهاب الأولى التي تفوق فيها فريق النصر بخماسية.

وتأتي مباراة النصر والهلال ضمن تحضيرات فريق «الفحامة» لمواجهة ضيفه فريق دجوليبا المالي، يوم الأحد المقبل، في مستهل افتتاح مباريات فرق المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يستعد الهلال للدوري المحلي.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي النصر، فإن بعثة فريق النصر ستغادر غدًا الإثنين إلى مصر للدخول في مرحلة أخرى من التأهيل للمباراة المرتقبة في الجولة الأولى ضمن دوري المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام دجوليبا المالي، في الأول من شهر ديسمبر المقبل.