النصر يفوز على الهلال استعدادًا لمواجهة دجوليبا بالكونفدرالية

فريق النصر لكرة القدم. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على جاره فريق الهلال بهدف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات فريق النصر لمواجهة ضيفه فريق دجوليبا المالي، يوم الأحد المقبل، في مستهل افتتاح مباريات فرق المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية، بينما يستعد الهلال للدوري المحلي.

وجاء هدف الفوز الوحيد لفريق النصر عن طريق لاعبه أسامة البدوي في آخر دقائق شوط المباراة الثاني.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي النصر، فإن بعثة فريق النصر ستغادر غدًا الإثنين إلى مصر للدخول في مرحلة أخرى من التأهيل للمباراة المرتقبة في الجولة الأولى ضمن دوري المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام دجوليبا المالي، في الأول من شهر ديسمبر المقبل.