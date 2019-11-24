عبدالناصر عون مديرًا تنفيذيًا لدورة الإعداد البدني السادسة للرياضة العسكرية

ليبيا تشارك في الدورة السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم الأحد، بمدينة عمان بالأردن، فعاليات الدورة السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية التي تستضيفها القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، بحضور عدد من الدول العربية من بينها ليبيا.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم اختيار رئيس الاتحاد الرياضي العسكري الليبي العميد عبدالناصر عون، مديرًا تنفيذيًا للدورة، والعميد إبراهيم الأسطي من ليبيا مشرفًا إعلاميًا لها.

وفد الاتحاد الرياضي العسكري الليبي، المشارك في هذه دورة الإعداد البدني لضباط القوات المسلحة بالدول العربية، هو المدير التنفيذي للدورة العميد عبدالناصر عون، والمشرف الإعلامي للدورة العميد إبراهيم الأسطى، والعقيد عبدالله الفيتوري (مشارك)، والعميد عبدالرحمن القبايلي (مشارك).