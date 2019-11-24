«العالمين» ينظم محاضرات تثقيفية على هامش بطولة السراي للتايكوندو

جانب من محاضرة نادي العالمين الرياضي بطرابلس. (إنترنت)

نظم مساء أمس السبت، نادي العالمين الرياضي بطرابلس، محاضرات تحت إشراف اللجنة التسييرية للتايكوندو، على هامش بطولة ليبيا للسراي الحمراء السادسة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المحاضرة الأولى كانت بعنوان «مراحل تطوير فنون الدفاع عن النفس»، ألقاها المؤرخ الرياضي إبراهيم بن عزوز من المغرب، والمحاضرة الثانية كانت بعنوان «إدارة المنافسات في التايكوندو»، للمدرب الدولي خالد أبوغالية.

حضر المحاضرات جمع من الشخصيات الرياضية، التي من بينها المؤرخ الليبي للنشاط الرياضي علي الجرناز، ومحمد الفيتوري وعبد عبدالباري عليوان، ورئيس نادي العالمين خالد الحفيان ونائب رئيس اللجنة التسيرية للتايكوندو امحمد مصباح والأمين العام للاتحاد الليبي للتايكوندو وعضو اللجنة التسيرية محمد بيت المال.

وأكد محمد بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن فعاليات هذه المحاضرات التثقيفية الرياضية تهدف للتعريف إلى الأسس والقوانين المنظمة للألعاب الرياضية، خاصة الألعاب الفردية، وهي تأتي ضمن أنشطة اللجنة التسييرية للعبة.

وعلى هامش المحاضرات تم تكريم علي جرناز، من قبل أحد مؤسسي المكتبة الرياضية الشاملة، وتكريم محمد الفيتوري من قبل رئيس نادي العالمين الأستاذ خالد الحفيان، وذلك لما قدمه خدمة للإسهام في إنجاح المحاضرات الرياضية.