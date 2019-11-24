عزالدين يحرز بطولة البلياردو المفتوحة بسرت

جانب من فاعليات بطولة البلياردو المفتوحة بسرت (فيسبوك)



أحرز اللاعب عزالدين محمد لقب بطولة البلياردو المفتوحة بسرت، اليوم الأحد، بعد فوزه على اللاعب عمر قرباج في المباراة النهائية على كأس البطولة.

جاء ذلك في ختام فعاليات بطولة البلياردو المفتوحة التي ينظمها ويرعاها المجلس البلدي لبلدية سرت، باستضافة مقهى العمدة بسرت، تحت شعار «الرياضة رسالة سلام»، والتي تميزت بمشاركة ثلاثين لاعبا.

حضر حفل التتويج عضو المجلس البلدي بسرت صالح على، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الهادي اسويطى، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم الوسطى خليج سرت الجارح عمران، وعدد من الرياضيين والإعلاميين.

جانب من فاعليات بطولة البلياردو المفتوحة بسرت (فيسبوك)

جانب من فاعليات بطولة البلياردو المفتوحة بسرت (فيسبوك)