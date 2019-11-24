تكريم صالح الأبيض في ودية النصر والهلال استعدادا للكونفدرالية

الفنان الفقيد صالح الأبيض (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة على ملعب بنينا ببنغازي وديا فريقا النصر والهلال بحضور الجماهير الرياضية.

وفي بادرة جميلة ومعطرة بالوفاء لفنان وهب حياته للإبداع والعطاء ستقوم جماهير النصر بين شوطي اللقاء الودي بتكريم الفنان الفقيد صالح الأبيض وأسرته الكريمة وسط حضور نخبة من الفنانين والشخصيات الرياضية بمدينة بنغازي.

تأتي المباراة ضمن استعدادات فريق النصر لدوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بينما يستعد الهلال للدوري المحلي.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي النصر، فإن بعثة فريق النصر ستغادر غدا الإثنين إلى مصر للدخول في مرحلة أخرى من التأهيل للمباراة المرتقبة في الجولة الأولى ضمن دوري المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام جوليبا المالي في الأول من شهر ديسمبر المقبل.