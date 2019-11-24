فوز النصر والبراق في وديات خماسي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 24 نوفمبر 2019, 01:29 مساء
فريق خماسي كرة القدم بنادي البراق (أرشيفية : الإنترنت)

شهد ملعب منصور البيجو بالمدينة الرياضية ببنغازي، أمس السبت، مباراتين وديتين في خماسيات كرة القدم ببنغازي.

تفوق في المباراة الأولى «النصر» على «التحدي» بخمسة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية فاز «البراق» على «الهلال» بسبعة أهداف مقابل هدفين.

وفي ختام مرحلة الذهاب تساوت فرق «لتحدي» و«النصر» و«البراق» برصيد 6 نقاط لكل منها ويتبقى «الهلال» دون نقاط.
 
وفي الجولة الأولى تقام الإثنين مباراتان، «الهلال» يلتقي «البراق»، و«التحدي» يلتقي «النصر»، أما الأربعاء فستقام مباراتان أيضًا «النصر» يواجه «البراق»، و«التحدي» يتبارى مع «الهلال»، بينما تقام الجمعة المقبل آخر مباراتين في البطولة الأولى بين»البراق» و«التحدي»، والثانية بين «الهلال» و«النصر».

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