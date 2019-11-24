بنغازي تنتعش بالأهداف في مسابقات الفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:20 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقات الفئات السنية ببنغازي، حيث شهد أمس السبت 9 مباريات، أسفرت عن فوز الصداقة على الوحدة بهدفين دون رد وقاريونس على استارز بثلاثة أهداف مقابل هدفين والنجوم على الرجمة بهدفين مقابل هدف واحد.

في الوقت نفسه فاز خالد بن الوليد على السد بهدف لصفر والتحدي على الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدفين والنصر على النجمة بهدفين دون مقابل والشمال على الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الأنوار والطيران بأربعة أهداف لكل منهما، وأخيرًا فاز المروج على شباب الجبل بعدم الحضور.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد مع مباراة واحدة تجمع آمال السواعد مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم موسى العريبي والمساعدين سفيان علي وأصيل الشيخي.

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