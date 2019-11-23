جلال الدامجة يتجه إلى فرنسا ويمنح اتحاد الكرة الليبي مهلة أخيرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 23 نوفمبر 2019, 06:05 مساء
المدير الفني السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة (المركز الإعلامي)

أعلن المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا الوطني الأول لكرة القدم، جلال الدامجة، أنه سيشارك في دورة تدريبية متقدمة خلال شهر ديسمبر المقبل بفرنسا لمدة 3 أسابيع، مستغلًا فترة الراحة في الكرة الليبية وستكون الدورة بحضور خبرات عالمية.

وقال الدامجة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «أمهل الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى نهاية العام لتسديد رواتبي المتأخرة جدًّا، بعد أن انتظرت كثيرًا، وعلى اتحاد الكرة أن يكون متجاوبًا، وأن يحترم المدرب الوطني مثلما يسارع بتسديد رواتب المدربين الأجانب، ويوفر لهم الأموال».

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