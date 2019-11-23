3500 في نصف ماراثون طرابلس

طرابلس تشهد حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون (إنترنت)

شهدت مدينة طرابلس، اليوم السبت، حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون وبمشاركة كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 3500 مشارك من الشباب والشيب والأطفال.

المشاركون جاؤوا من عدة مدنٍ ليبية، ومن عدة جنسيات مقيمة، بدعم من مجموعة من الشركات الوطنية الذين توافدوا من ساعات الصباح الأولى من جميع مدن ليبيا من الشرق والغرب والشمال والجنوب ومن كافة شرائح المجتمع، وكذلك بحضور بعض المشاركين من الجاليات الأجنبية المتواجدة في ليبيا.

كما حضر رئيس الهيئة العامة للشباب الدكتور بشير القنطري الذي شارك السباق واللجنة المشرفة، وجمع غفير من الحضور وكذلك كافة وسائل الإعلام، وتم رصد جوائز قيمة سيتم منحها لأصحاب التراتيب الأولى في جميع الفئات خلال حفل سيقام بالمناسبة خلال الأيام المقبلة.

وكانت نقطة الانطلاقة من أمام ميدان الفروسية بطريق الشط إلى جزيرة معيتيقة والعودة غربًا إلى برج أبوليلة، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.

طرابلس تشهد حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون (إنترنت)

طرابلس تشهد حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون (إنترنت)

طرابلس تشهد حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون (إنترنت)

طرابلس تشهد حدثًا رياضيًّا كبيرًا بإقامة سباق نصف ماراثون (إنترنت)