بناء الأجسام يستثني أصحاب المشاركات الخارجية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:57 مساء
منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

تجرى اليوم السبت بمسرح مدرسة زاوية الدهماني بطرابلس عملية اختيار المنتخب الوطني لبناء الأجسام بالمنطقة الغربية، كما تجرى اليوم أيضًا بالمنطقة الشرقية نفس العملية لاختيار المنتخب الوطني بصالة العايش بمنطقة المساكن بمدينة بنغازي تمهيدًا للمشاركة في بطولة المغرب العربي 2019 بتونس.

من جهته أعلن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام استثناء الرياضيين المشاركين مؤخرًا في البطولات الخارجية للعام 2019 من حضور التجارب المقررة اليوم السبت، إذ يعتبرون ضمن المنتخب المشارك في البطولة المغاربية؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في سبيل النهوض باللعبة.

في الوقت نفسه وافق الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على دعم بطولة المغرب العربي بثلاثة كروت احتراف وبتمثيل ومشاركة دولية لثلاثة حكام دوليين على رأسهم رئيس لجنة الحكام الدولية، باويل.

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