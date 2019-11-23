مدرب إسباني جديد في الطريق لمنتخب الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:55 مساء
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : إنترنت)

يتفاوض الاتحاد الليبي لكرة القدم مع مدرب إسباني لمنتخب الكرة الخماسية داخل الصالات تمهيدًا للمرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الوطني عبد الباسط النعاس، الذي رفض أن يكون مساعدًا للمدرب الجديد.

وقال المدير الإداري لمنتخب الصالات طه العابد لبرنامج «سبورتيفا» على قناة ليبيا الأحرار «تجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع مدرب إسباني سيعلن اسم المدرب الجديد عقب انتهاء المفاوضات خلال الأسبوع الجاري».

وسيدخل منتخب الصالات في معسكر إعداد داخلي بمدينة مصراتة، تحت إشراف المساعد أشرف الدرسي حتى يتم التعاقد مع المدرب الجديد بعد أن تم اختيار قائمة المنتخب لتضم 19 لاعبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12