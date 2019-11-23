مدرب إسباني جديد في الطريق لمنتخب الصالات

المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : إنترنت)

يتفاوض الاتحاد الليبي لكرة القدم مع مدرب إسباني لمنتخب الكرة الخماسية داخل الصالات تمهيدًا للمرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الوطني عبد الباسط النعاس، الذي رفض أن يكون مساعدًا للمدرب الجديد.

وقال المدير الإداري لمنتخب الصالات طه العابد لبرنامج «سبورتيفا» على قناة ليبيا الأحرار «تجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع مدرب إسباني سيعلن اسم المدرب الجديد عقب انتهاء المفاوضات خلال الأسبوع الجاري».

وسيدخل منتخب الصالات في معسكر إعداد داخلي بمدينة مصراتة، تحت إشراف المساعد أشرف الدرسي حتى يتم التعاقد مع المدرب الجديد بعد أن تم اختيار قائمة المنتخب لتضم 19 لاعبًا.