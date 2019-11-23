منتخب يد ليبيا يتجه إلى صربيا بعد تونس استعدادا لأفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 23 نوفمبر 2019, 04:29 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)


أكد إعلامي منتخب ليبيا لكرة اليد، رحومة سوط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن منتخب ليبيا لكرة اليد الذي يواصل استعداداته لنهائيات بطولة أفريقيا لكرة اليد الرابعة والعشرين، التي تستضيفها تونس في يناير المقبل، سيعود مجددا إلى تونس لإقامة معسكر ثالث بداية من الأول من ديسمبر المقبل.

وأضاف رحومة أن المعسكر سيتواصل لمدة أسبوعين تحت إشراف مدربه التونسي محمد الصغير، ومساعديه المحليين محمد إرحومة ووليد القبلاوي، ومدرب الحراس التونسي حسين سلامة، ليتحول بعدها إلى صربيا لخوض عدد من المباريات الودية هناك.

يذكر أن منتخب اليد أقام الفترة الماضية معسكرين تحضيريين الأول بمدينة الحمامات والثاني بمدينة نابل التونسيتين.

وعن مواعيد مباريات منتخب ليبيا في النهائيات الأفريقية عن المجموعة الثانية، قال رحومة إن مباراة الافتتاح لليبيا ستكون أمام الغابون بقاعة الحمامات الخميس 16 يناير 2020، والمباراة الثانية الجمعة 17 يناير أمام أنغولا بقاعة رادس، والمباراة الثالثة الأحد 19 يناير أمام نيجيريا بقاعة الحمامات.

يذكر أن الفرق أصحاب التراتيب الستة الأولى في البطولة ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بمصر 2021.

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