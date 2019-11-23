مباريات جديدة لليبيا في دولية جودو سوسة

منافسات سابقة في الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات للاعبي بلخير والجمارك في دولية مدينة سوسة التونسية للجودو.

في وزن 81 كلغ يواجه عمران عبدالواحد لاعب نادي بلخير منافسه باسم عبدالله من نادي شباب الجزائري، وفي وزن 83 كلغ يلتقي زميله عبدالرحمن عريبي مع الفرنسي ويليام بورتاس.

ويشهد وزن 100 كلغ لقاء بين لاعب الجمارك محمد الزوام وسالم الشياح لاعب نادي الشبيبة مكنين من تونس.

وسبق أن فقد خالد شليق من نادي بلخير مباراته أمام سفيان جعفر من نادي النجم الساحلي التونسي، وفي وزن 66 محمد قطيط من نادي بلخير خسر أمام محمد الأحمر من أمل بوهران الجزائري.

وفاز محمد المشري لاعب نادي بلخير في مباراته الأولى على محمد الشواشي من نادي الشرطة التونسي، وخسر مباراته الثانية أمام عبدالرحمن بن بشير لاعب نادي الهلال أوهران الجزائري، وفي وزن 73 خسر لاعب بلخير مصطفى المسلاتي أمام محمد الرويني لاعب منتخب تونس، بينما خسر عبدالرحمن بو عزة لاعب بلخير أمام إسكندر الماجري لاعب المنتخب التونسي.

وفي سياق متصل أدار حكم الجودو الليبي محمد المطبس المرافق لفريق بلخير عددا من مباريات البطولة.